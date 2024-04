Rodea la policía campo deportivo

SABINAS, COAH.- Ante una amenaza de agresiones en un partido de Futbol, que se generó en un campo deportivo en la colonia Arboledas, se hicieron presentes corporaciones policiacas.

Fue a petición de los titulares de liga de fútbol municipal Edmundo López Aranda, quienes pidieron el apoyo de policías estatales y del mando coordinado de Seguridad pública, quienes atendieron a brevedad la petición para un operativo de presencia ante la amenaza de agresión que lanzaron presuntamente integrantes de la porra de un equipo.

Al lugar arribaron Policías de Acción y Reacción PAR, Civil Coahuila PCC y de Seguridad Pública, quienes se movilizaron poco después de al mediodía al campo de fútbol que se encuentra a espaldas del cuartel del Bomberos.

Gracias a la intervención de los elementos policiales se logró impedir que las personas en conflicto se enfrentaran, y terminara el partido dominical en una riña campal, los mismos mantuvieron el orden el resto del partido.

En el lugar se encontraba al pendiente el presidente de la liga Jorge Carrillo Campos, quien dialogó con los equipos participantes y lamentó que haya personas que traten de dañar el deporte en Sabinas, ya que los responsables son los que integran esta liga, pero sobre todo promotores del juego limpio, confirmó.

Cabe mencionar que las manifestaciones de "apoyo" que a veces derivan en violencia cuando se trasgreden los límites de convivencia establecidos dentro de los partidos o cuando entre las propias porras hay alguna provocación o conflictos previos. Así una forma de demostrar su apoyo a su equipo es confrontar a quienes apoyan al equipo rival.

Es por ello que se les recuerda a los jugadores, familiares, y principalmente a la porra; que el futbol es un deporte de convivencia familiar y no es un rin de box, por lo que se les pide se controlen ya que no solo asisten hombres, si no niños y mujeres que pudieran salir lastimados.