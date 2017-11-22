Saldo blanco en Buen Fin

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Seguridad Púbica Municipal, indicó que el operativo de presencia y vigilancia que se implementó en todo el municipio con motivo del Buen Fin arrojó saldo blanco.

Al respecto, el titular de la corporación policíaca, David Alejandro Ramírez Sánchez, refirió que efectivamente la labor de patrullaje, vigilancia y el esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno, que se desplegó en plazas, bancos, centros comerciales y calles principales, contribuyó para que este fin de semana se tuviera como resultado, sin mayor novedad.

Recalcó que se dispuso un gran número importante de elementos tanto municipales, como estatales y federales, quienes vigilaron en patrullas, motocicletas, y a pie, los centros comerciales, bancos y cajeros para mantener el orden público ante el arribo de cientos de personas que aprovecharon este fin de semana en busca de ofertas.

Asimismo, puntualizó que estas acciones se llevaron a cabo sin descuidar el patrullaje permanente en la ciudad, toda vez que este operativo se caracteriza por sus acciones de vigilancia, así como la prevención en la ciudad del robo a casa habitación, comercios y transeúntes.

Finalmente, el titular de la corporación reiteró que el Buen Fin se llevó a cabo con total calma, concluyó sin novedad y lo importante es que la gente que fue a los centros comerciales se sintió segura.