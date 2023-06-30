Salva IMSS vida de adolescente

Entre porras, una valla de aplausos y al grito de “si se pudo”, este día egresó Michelle, jovencita de 16 años, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien se convirtió en la primera trasplantada de Células Progenitoras Hematopoyéticas de la era post COVID en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La joven padecía síndrome mielodisplásico de alto riesgo (estado previo a la leucemia), enfermedad rara que se presenta en menos del 4 por ciento de la población entre los padecimientos hemato-oncológico

s y arribó al Hospital de Especialidades sumamente grave debido a que su cuerpo no tenía defensas; gracias al empeño del personal médico y a la alta tecnología con que se cuenta, ahora podrá llevar una vida normal.

La especialista en Hematología Pediátrica, doctora Mayra Patricia López Montejo, recordó que Michelle arribó al Hospital de Especialidades en marzo, salió dos semanas, reingreso y desde entonces ha permanecido internada, primero para tratar de estabilizar su salud y sacarla del cuadro de gravedad, para después realizarle biopsia de hueso, cariotipo, protocolo del trasplante y búsqueda de la donadora que en este caso fue su hermana Danna de once años.

Explicó que en la médula ósea se ubican las células madre que generan los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El síndrome mielodisplásico es una alteración en la producción de éstas, ya sea porque se fabrican pocas o porque son de mala calidad y surgen una serie de afectaciones en el organismo, entre otras cosas porque no tiene elementos para defenderse de las enfermedades.

“La situación de Michelle era tan delicada y grave que debió permanecer hospitalizada y en un cubículo aislado”, recordó la hematóloga.

Abundó que hay varios tipos de trasplante, en este caso se trató de un trasplante alogénico de células progenitoras, en el cual Danna se sometió a un tratamiento especial para elevar su producción de células, las cuales se extrajeron y posteriormente se aplicaron a Michelle.

La donadora estuvo internada una semana, egresó y se encuentra en perfectas condiciones de salud.

En el procedimiento también colaboró el doctor Gerardo Martínez Pozos, especialista en Hematología con adiestramiento en trasplante de médula. Comenzó el 28 de mayo y durante todo el tiempo se contó con el apoyo de un equipo multidisciplinario integrado por personal de Enfermería, Nutrición, Psicología, laboratorio y médicos de múltiples especialidades, entre otros, indicó la doctora López Montejo.

Refirió que durante siete días, la paciente fue sometida a altas dosis de quimioterapia para eliminar la enfermedad y mientras ello ocurría, el día 1 de junio los especialistas realizaron la “cosecha” de las células de la donadora mismas que fueron aplicadas el 5 de junio en el cuerpo de Michelle.

A partir de ahí, los médicos suministraron fármacos para la reproducción celular y gracias a la capacidad técnica y al esmero del personal del Seguro Social, a partir del día 20 comenzó a registrar datos de “prendimiento” (producción de glóbulos y plaquetas). El trasplante fue un éxito, la joven adolescente egresó hoy del hospital y tras una serie de cuidados podrá volver a llevar una vida normal, expuso la hematóloga pediatra

Durante el procedimiento del trasplante la joven paciente permaneció totalmente aislada y su único contacto fue con el personal de enfermería que no salía del cubículo durante toda su jornada laboral.

“Michelle es una paciente especial, todos la queremos mucho, sus resultados nos motivan y nos llevan a continuar en el trabajo para el bien de los pacientes”, concluyó la facultativa.

Por su parte, la directora de la UMAE No. 71, Doctora Guadalupe Villa Rodríguez, señaló que en todos los procedimientos médicos labora muchísima gente, destacó el trabajo multidisciplinario y el compromiso del personal que hizo posible este nuevo éxito que permitirá cambiar la vida de una familia.

ES UNA MOTIVACIÓN MUY GRANDE VER LOS RESULTADOS: TANIA, ENFERMERA DE LA UNIDAD DE TRASPLANTES.

“A mí me apasiona esto. Es una motivación muy grande ver el resultado y saber que gracias al trabajo de todo el equipo las cosas salieron bien. El poder regresar y ver que en poco tiempo pudimos reaperturar el programa, para mí es como un sueño hecho realidad”, dijo la especialista en Enfermería Oncológica, Tania Patricia Portillo López, quien asistió a Michelle en el turno matutino.

Abundó que en la convivencia diaria se generan lazos y es inevitable encariñarse con los pacientes. “Michelle es una niña especial, todos la queremos mucho y estamos felices de que esté bien”, concluyó.

“DE GRANDE QUIERO SER ENFERMERA”: MICHELLE

“En enero empecé a notar moretones y cambios en mi cuerpo que a mi mamá no se le hicieron normal. De Juárez me trajeron para acá, en abril pasé mi cumpleaños aquí, he sido positiva en todo y le echo ganas por las personas que quiero”, narró la joven de 16 años.

Dijo estar agradecida con su hermana que donó, le dio la vida y que hoy cumple años, “ella sabe que la quiero mucho y le doy gracias a ella y a todo el personal del Seguro Social, a la doctora Mayra y a mi enfermera Tania que la quiero como si fuera mi mamá”, destacó.

Michelle expuso que de grande le gustaría ser enfermera, porque ha visto todo el trabajo que realizan y lo bien que tratan a los niños.

Finalmente, Karina, mamá de Michelle, agradeció al Seguro Social y a todos sus trabajadores por el buen trato que recibió y porque gracias a ellos su hija salió hoy del hospital y podrá llevar una vida normal.