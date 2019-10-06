Santísimo Redentor un barrio peligroso

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Barrio Santísimo Redentor; el nombre de este sector no hace honor a su fama y al miedo con el que viven los vecinos. Juanita Arzola recordó que hace 40 años llegó a vivir ahí, era un espacio seguro, la casa era de madera y aun así nadie se metía a robar.

‘‘No puede ser que los ladrones anden sueltos y nosotros, entre rejas, porque así nos la pasamos encerrados para cuidar lo poco que tenemos”.

Destacaron que están cansados de robos, “tenemos que mirar para todos lados al hacer las compras, ya nos pusimos de acuerdo que delincuente que agarramos, los vamos a linchar’’, afirmó doña Juanita.

Habitantes del Santísimo Redentor se quejan por los robos, ‘‘no puede ser que los ladrones anden sueltos y nosotros entre rejas, en nuestra casa cuidando lo poco que tenemos”.

“Cada vez está peor abundan los robos, antes la policía patrullaba más, ahora muy poco, eso te hace sentir miedo constante, y nos asaltaron tres veces, están las tres denuncias en el Ministerio Público colocamos cámaras de seguridad pero nada parece ser suficiente”, dijo la vecina del Santísimo Redentor.

Señalan que dichos delitos son cometidos por jóvenes adictos a alguna droga, quienes hacen todo lo necesario para conseguir dinero para seguir consumiendo. “Esperemos que esto no tenga que terminar en tragedia, para que los policías vengan a este sector”.