Se accidenta abuelita en su vivienda

NUEVA ROSITA, COAH. - Una septuagenaria cayó de su propia altura, cuando realizaba labores de limpieza propias de su hogar ubicado en la calle Jalapa de la colonia Morelos, la acompañante solicitó la presencia de los paramédicos del cuerpo de bomberos.

Doña Leticia de 71 años de edad fue auxiliado por los paramédicos del cuerpo de bomberos, posteriormente fue trasladada a bordo de la ambulancia hasta las instalaciones de la clínica 24 del seguro social al presentar un posible esguince en el tobillo izquierdo.

La mujer quedó hospitalizada en observación en el área de urgencias para descartar una posible fractura que pudiera presentar al momento de caer de su propia altura, aunque solamente se adolecía de su extremidad izquierdo.

Doña Leticia se encontraba acompañada por una vecina cuando ocurrieron los hechos y fue quien solicitó la ayuda a la central de bomberos para que recibiera atención médica debido a que no podía mover su extremidad inferior.

Solamente esa lesión presentaba la persona de la tercera edad a pesar de haber caído de su propia altura cuando realizaba las actividades de rutina propias del hogar.