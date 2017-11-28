Se activan con caminata

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - El pasado sábado tuvimos una caminata con causa aquí en la cabecera de Múzquiz llamada “Más Kilómetros, Más Ayuda” en la cual los que participaron en la misma donaron sus kilómetros en beneficio de algunas instituciones, informó Andrei Ontiveros encargado de Recursos Humanos de la empresa Mexichem.

En esta ocasión fue en beneficio a la Casa Hogar para niños de aquí de Múzquiz con la donación de artículos de la canasta básica; procuramos estar cerca de la comunidad a través de algunos eventos promoviendo la salud y en beneficio de quien más lo necesita.

Estos eventos los hemos estado realizando, en alguno de ellos lo hicimos desde el parque recreativo La Cascada rumbo a la sierra y de regreso; esto lo venimos haciendo aproximadamente desde hace cinco años.

Estas actividades lo hacemos en el País y a nivel internacional a través de la fundación K Luz, que es una fundación que reúne a muchas empresas en un grupo. Agradezco a todos los que participaron y a los colaboradores para hacer este evento que fue todo un éxito, con la participación de más de 190 personas.