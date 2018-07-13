Se ahorca jovencito

MELCHOR MUZQUIZ, COAH.- Un adolescente de 15 años se suicidó la mañana de ayer colgándose de un lazo en el patio de su casa ubicada sobre la calle Patricio H. Ruiz con Aviñas del barrio el Alto.

Su abuela realizó el macabro hallazgo y dio parte a la Fiscalía General del Estado, confirmándose el deceso de Jesús Sandoval Vallejo, de 15 años de edad.

Pasadas las 11:30 de la mañana se recibe un reporte a la guardia de la Policía Municipal, donde mencionaban sobre un menor muerto en un domicilio particular.

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La abuelita del infortunado descubrió el macabro hallazgo.

Al lugar se presentaron en primera instancia los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Mando Único a cargo de Carlos Ortiz, para verificar el aviso y al constatarlo, dieron parte a personal de la Policía Investigadora.

Poco más tarde acudió el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra la vida, para tomar conocimiento y dar fe de los hechos.

Uno de los tíos del occiso fue quien lo identificó y se manifestó a las autoridades ministeriales que a las 11:45 de la mañana salió al tras patio de su casa y descubrió a su nieto, Jesús, colgado con un lazo que tenia amarrado al cuello y del otro extremo a un árbol.

El hombre pidió ayuda a sus familiares y descolgaron al muchacho, pero ya estaba muerto y solo les quedó dar parte a las autoridades.