Se avienta mujer del segundo piso

NUEVA ROSITA, COAH. Cansada de las constantes golpizas que le propinaba su pareja sentimental Karina Elvira de 26 años de edad se lanzó al vacío del segundo piso de su domicilio ubicado en la calle Sierra Mojada de la colonia Doctor Miér.

El cuerpo de bomberos, atendió el llamado que hicieron algunos vecinos al observar a la mujer tendida en el suelo y mal herida, de inmediato se trasladaron al lugar de los hechos para atender a la víctima que al auscultarla se percataron que presenta probable fractura de cadera y fractura expuesta de tobillo del pie derecho.

Karina dijo a los elementos del cuerpo de bomberos que pretendía escapar de su pareja sentimental de nombre Eduardo que en ese momento la andaba golpeando y pretendía ahorcarla, sin medir las consecuencias se lanzó del segundo piso de su casa para impedir que la siguiera agrediendo salvajemente.

El maltrato físico que recibía la lesionada en manos de su pareja era constante y casi a diario por tal motivo no dudo ni un instante para cometer esta acción, sin embargo no mencionó a los paramédicos del cuerpo de bomberos que pretendiera suicidarse, la afectada señaló a las autoridades policíacas que su pareja es adicto a diferentes drogas.

Karina Elvira fue trasladada a la clínica 24 del seguro social por los paramédicos del cuerpo de bomberos donde quedó hospitalizada en el área de urgencias, mientras que los elementos de la policía de Investigación Criminal detuvieron al agresor por violencia familiar.