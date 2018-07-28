Se casan mujeres

SABINAS, COAHUILA.- Sandra Ángel Pérez Martínez y Daniela Berenice Luna de la Cruz, conforman la primera pareja que se unió en matrimonio igualitario el presente año, ante el titular del registro civil Ramiro González Muñiz.

El pasado jueves 26 de julio las contrayentes originarias de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas acudieron a la oficialía primera del Registro Civil de esta ciudad ubicada en el palacio municipal, donde el titular Ramiro González Muñiz realizó la ceremonia formal para unir a la pareja en la modalidad de matrimonio igualitario.

“El año pasado se registraron tres matrimonios igualitarios, dos parejas de mujeres y uno de hombres, mientras que en este 2018, el matrimonio entre Sandra Ángel Pérez Martínez y Daniela Berenice Luna de la Cruz es el primero en realizarse”.

Flores Muñiz confirmó que de los cuatro matrimonios a los que hace referencia, dos parejas son originarias del estado de Tamaulipas, mientras que los dos restantes son uno de Nueva Rosita y el último de esta ciudad de Sabinas.

De acuerdo con el oficial del registro civil, esta modalidad de matrimonio está autorizado en la ley del registro civil del estado de Coahuila, por lo cual es común que parejas de otros estados de la república donde no existe, optan por buscar legalizar su unión aquí.