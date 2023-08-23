Se comprometen a analizar y pagar adeudos a proveedores

NUEVA ROSITA, COAH.- Representantes de las empresas contratistas PROACON y DTERRA quienes adeudan 30 MDP a 14 proveedores que prestaron sus servicios con renta de maquinaria pesada y lo necesario para continuar con el rescate de Pasta de Conchos, se comprometieron a analizar cada uno de los montos y en su caso saldar adeudos.

Este fue el resultado de la primera reunión que encabezaron representantes de Comisión Federal de Electricidad, Secretaría del Trabajo y Secretaría de Gobernación con las empresas involucradas en el incumplimiento de pagos, de acuerdo a la información que brindaron a uno de los proveedores afectados de nombre Osvaldo Garza.

Dado lo anterior, se dio a conocer que las negociaciones van por buen camino toda vez que los representantes de las constructoras solicitaron los saldos de cada adeudo para analizar los montos con el propósito de que los integrantes de las dependencias federales se reúnan de nueva cuenta durante la próxima semana con los contratistas a fin de poder definir el pago.

Cabe agregar, la única condición expuesta por parte de CFE a los proveedores de la Carbonífera es que no bloqueen nuevamente los accesos a la mina para que no les impidan el desarrollo de los trabajos a fin de continuar con las labores del rescate y recuperación de los 63 mineros que permanecen atrapados en Pasta de Conchos.

En tanto, la postura de los empresarios es esperar, teniendo plena confianza de obtener una respuesta favorable logrando que las empresas constructoras les salden los adeudos que datan de hace ya 1 año.