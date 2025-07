Se deslinda el CEAT de fiesta

NUEVA ROSITA, COAH.- Mediante un comunicado emitido por se deslindaron de los hechos registrados en el evento “Summer Fest” realizado en el salón de eventos “La Herradura” de esta ciudad, donde el lugar fue clausurado ante el excesivo consumo de alcohol por parte de menores de edad.

A través de la dirección general, expresan lo siguiente: “Estamos en un período vacacional, fuera del entorno escolar y lo que se refleja en esta situación es algo que va mucho más allá de un solo evento; nuestros jóvenes buscan reunirse, convivir y pasársela bien, como lo han hecho los adolescentes de todas las generaciones.

No es algo nuevo, los jóvenes de todos los tiempos han buscado espacios para expresarse, para vivir experiencias con sus amigos, para crear recuerdos, la diferencia hoy, es que, se enfrentan a modelos erróneos, influencias desmedidas en redes sociales y, una exposición constante a estilo de vida que no siempre reflejan valores sanos o adecuados.

Además, es necesario señalar que, en nuestra región prácticamente no existen espacios seguros y adecuados para el esparcimiento juvenil, no hay suficientes lugares donde puedan reunirse de forma sana, creativa y vigilada y eso nos debe hacer pensar ¿Cómo esperamos que los jóvenes aprendan a convivir sanamente si no tienen espacios donde hacerlo?.

No estamos de acuerdo con el consumo de alcohol en menores, ni con la falta de permisos o medidas que pongan en riesgo su seguridad, pero, esto no es solo responsabilidad de una escuela, un grupo o una familia, es un llamado urgente a toda la sociedad.

Señalar y escandalizar es fácil, pero lo verdaderamente necesario es ver de frente la situación y preguntarnos con honestidad ¿Qué estoy haciendo yo para apoyar a nuestros jóvenes? Porque ellos no necesitan más juicios, necesitan acompañamiento, necesitan adultos presentes, coherentes, que los escuchen, que los orienten g que los ayuden a distinguir entre lo que vale la pena y lo que no.

Desde el CEAT, reconocemos el espíritu emprendedor y creativo de los chicos, su intención no fue dañar, sino crear un espacio para convivir, sin embargo, les falto guía y ahí es donde debemos estar todos los padre, madres, docentes, autoridades y comunidad.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando a nuestros estudiantes con empatía, firmeza y cercanía. Creemos en ellos, sabemos que son buenos jóvenes y que, necesitan nuestro apoyo más que nunca.

Que esta experiencia nos una como sociedad, que nos lleve a construir espacios seguros y saludable, donde nuestros adolescentes puedan crecer, convivir y ser felices, sin riesgos ni excesos, que no se quede solo en una noticia, sino que sea el punto de partida para actuar con responsabilidad y amor.