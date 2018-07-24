Se distrae y choca

VILLA DE AGUJITA, COAHUILA.- La falta de precaución provocó que el conductor de una camioneta tipo pick up, impactara y se detuviera sobre el camellón central en la carretera 57 en esta población.

Fue la madrugada de ayer lunes, cuando automovilistas que se desplazaban por la carretera federal 57 sobre el bulevar Dávila Moncada, reportaron un accidente automovilístico por lo cual oficiales de Tránsito Municipal acudieron al lugar.

El en accidente ocurrido en el cruce con la calle Comercio, participó una camioneta tipo pick up, Chevrolet Silverado, color blanco, modelo 2001, con placas de Onappafa 60814.

El conductor fue identificado como Tomás Espinoza Montoya de 46 años, vecino de la colonia Florales Magón en Sabinas, que resultó ileso.

El vehículo terminó sobre el camellón central del bulevar Dávila Moncada.