Se estrella en barda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por exceder los límites de velocidad permitida y no respetar el alto, un conductor provocó daños cuantiosos en su vehículo, primero chocó contra la tubería y llave de agua de la propiedad y terminó proyectándose contra la barda.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:00 horas de ayer, en las calles Lucio Blanco con Hidalgo de la Zona Centro, este accidente vial dejó cuantiosos daños materiales.

El responsable Juan (R) de 36 años de edad, vecino de la Comunidad del Nacimiento, manejada un vehículo de la marca Nissan color blanco, modelo 2003, con placas de Onappafa 60765, a exceso de velocidad por la calle Lucio Blanco.

Al llegar al cruce con la calle Hidalgo no respetó el alto el responsable, perdiendo el control y va y se lleva una llave de agua para terminar impactado contra la barda de la vivienda, propiedad de María Alvarado, de 71 años de edad.

Por su parte el responsable quedó detenido por parte de Seguridad Pública para que respondiera por los daños de la reparación de la llave y tubería del agua como de la barda perimetral de la vivienda afectada.

Autoridades de Tránsito y Vialidad que acudieron al lugar del percance, realizaron el levantamiento de la información, además afortunadamente no reportaron personas lesionadas.

Este accidente vial ocurrió alrededor de las 08:00 horas sobre la calle Lucio Blanco con Hidalgo.