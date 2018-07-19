Se estrella en tráiler

SABINAS, COAHUILA.- La falta de precaución provocó que el conductor de un vehículo tipo sedán se impactara contra un tráiler quinta rueda estacionado sobre la calle Hermenegildo Farías en la Colonia Fundadores.

Policías municipales acudieron para levantar el parte correspondiente.

De acuerdo con las autoridades policíacas fue aproximadamente a las 02:30 horas que se recibió el reporte de un choque en la calle Hermenegildo Farías por lo cual se trasladaron hasta el lugar de los hechos, donde se percataron que el conductor de un vehículo tipo sedán se había impactado contra un tráiler quinta rueda que se encontraba estacionado.

El conductor del vehículo Dodge Neón, modelo 1996, con placas de circulación FHL-6988, Carlos Rubén Avilés Torres de 20 años de edad, debido a la falta de precaución se impactó contra la pesada unidad Kenworth color blanco, con placas de circulación 362AH7, propiedad de la empresa Transporte Especializado SAKA S.A. de C.V.

Trascendió que ambas partes fueron citadas ante la dirección de seguridad pública municipal para llegar a un acuerdo de pago de los daños.