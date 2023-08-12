Se gradúan 90 en el Conalep

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la presencia de Alfio Vega de la Peña, director de los CONALEP en Coahuila se llevó a cabo el protocolo de graduación de 90 alumnos que culminaron sus estudios en las carreras académicas de contabilidad, metalurgia y seguridad e higiene y Protección Civil en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Múzquiz.

La ceremonia se realizó en las instalaciones del Teatro de la ciudad “Agustín Isunza” terminando finalmente sus estudios jóvenes de la generación 2020-2023, una generación que inició con problemas difíciles al presentarse la pandemia por el COVID-19, logrando salir adelante después de 18 meses de restricciones.

Hoy, dijo el entrevistado recibieron la constancia de profesional técnico bachiller, los alumnos que hicieron frente a momentos difíciles acentuó el ingeniero.

Resaltó que cada uno de los egresados están listos para lo que sigue a fin de continuar con una carrera de educación superior, con una carrera técnica o bien integrarse a la planta productiva si así lo desean siempre y cuando sean mayores de edad.

Añadió que la pandemia dejó en el ámbito educativo mucho aprendizaje, -todos aprendimos de esa temporalidad, los maestros se capacitaron más, el personal instructivo, los alumnos también y las herramientas tecnológicas nos dieron la pauta para determinar las carreras que siguen además de prepararnos pues la competencia viene muy fuerte con otras empresas que se están instalando en Coahuila.

Vega de la Peña, mencionó que gracias al Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se instala por semana una empresa en la entidad y eso da mayor oportunidad para que los jóvenes si lo deciden puedan integrarse completamente a la planta productiva.