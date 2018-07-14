Se impacta en dos vehículos

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Un vehículo que se salió de camino se impactó contra dos vehículos estacionados y causó daños a un poste de madera, no se registraron personas lesionadas de consideración.

El accidente se registró en punto de las 15:00 horas del día de ayer, sobre la calle Belisario Gutiérrez del barrio La Cajita.

Un automóvil Dodge Neón, de color negro, que se desplazaba de oriente a poniente se subió a la banqueta y chocó contra un poste de madera, posteriormente continuó su camino y se impactó contra un vehículo y una motocicleta que se encontraban debidamente estacionados.

El automóvil Cavalier fue proyectado hacia un negocio de lavado de carros, el cual resultó con daños en la fachada y los cristales, el conductor responsable fue identificado como Rodolfo Rodríguez, de 15 años de edad, quien manifestó al personal del Tránsito Municipal que otro vehículo le cerró el paso y ocasionó que perdiera el control del volante con los resultados ya descritos.

Una ambulancia de Protección Civil y Bomberos, acudió al lugar, afortunadamente no hubo personas lesionadas de gravedad.