Se impacta en semoviente

SABINAS, COAHUILA.- Un camión quinta rueda se impactó contra un semoviente que aparentemente había sido ya atropellado, cuando circulaba sobre la carretera federal 57 sobre el paso superior Benito Juárez.

Fue alrededor de las 04:00 horas de la madrugada de ayer martes, cuando se reportó un accidente sobre la carretera federal justo frente a la Comisión Federal de Electricidad, tratándose del atropellamiento de un semoviente por un camión de carga.

El semoviente fue impactado cuando caminaba sobre el paso superior vehicular Benito Juárez.

En el lugar de los hechos, el operador de la pesada unidad marca Internacional, modelo 1997, con placas de circulación 592-DY-9, Héctor León Román de 48 años de edad, comentó a los oficiales de la Policía Federal Preventiva, que al momento de circular sobre el paso superior vehicular pasó sobre el animal que aparentemente ya había sido atropellado, arrastrándolo por varios metros.

El impacto con el ejemplar vacuno provocó daños en el motor de la pesada unidad, toda vez que no pudo ponerse en marcha, por lo que fue trasladado al corralón por personal del servicio de grúas federales.

Trascendió que el conductor del tráiler propiedad de la empresa Express Navarrete, se dirigía a la ciudad de Monterrey, procedente de Piedras Negras.