Se incendia camión cargado de cerveza, Salvaron unos cuantos ‘cartones’

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Por una falla mecánica en los frenos terminó incendiándose un camión cargado de cerveza, hechos registrados sobre la carretera estatal número 22, tramo Palaú-Sauz.

Fue a la altura del Cecytec a donde arribaron los elementos de bomberos para sofocar el fuego en la unidad que tripulaba el ciudadano Javier N de 35 años de edad, domiciliado en calle Libramiento Sur, número 1484 de la colonia Infonavit de Nueva Rosita.

El chofer tripulaba un camión International, color rojo, con placas de circulación EY-8840-B de la empresa Cervecera Cuauhtémoc Moctezuma.

Cabe señalar, como pudo, el operador logró recuperar varias cajas de cerveza siendo apoyado por elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del director Luis García.

Por lo que respecta al empleado de la cervecera, resultó ileso tras estos hechos acontecidos la noche del pasado sábado en esta localidad.