Se incendia camión que transportaba a estudiantes en viaje de estudios

Arteaga, Coahuila.- Un total de 53 pasajeros, entre ellos 27 estudiantes, fueron puestos a salvo por elementos de Protección Civil y Bomberos tras incendiarse el camión en el que viajaban de Saltillo hacia Real de Catorce.

El percance se registró alrededor de las 21:00 horas sobre el kilómetro 30 de la carretera Los Chorros en sentido Norte a Sur, a la altura del tramo “Las Imágenes”, cuando el camión en el que viajaban comenzó a incendiarse por causas aún desconocidas.

De acuerdo al Director de Protección Civil y Bomberos, Leonel Martínez Mata, ninguno de los pasajeros sufrió alguna lesión, mientras el chofer enfrenta una intoxicación; al lugar arribaron la ambulancia 537 y una ambulancia de CAPUFE para dar atención a los menores, quienes sí presentaron crisis de ansiedad.

Las unidades de reacción rápida 07, 08 y 09 así como elementos de PC y Bomberos de Arteaga a cargo de Sergio Cárdenas en la coordinación operativa, lograron apagar el incendio aunque el fuego consumió el 70 por ciento del mismo.

Afortunadamente, agregó Martínez Mata, no ha pérdidas humanas sólo materiales, quien además destacó la inmediatez de la corporación para atender el siniestro.