Se incendia camioneta

NUEVA ROSITA COAH.- Un ciudadano ejidatario resultó sin lesiones pero con su vehículo completamente calcinado en el predio “La minita” del ejido Santa María, perteneciente a este municipio.

El accidente ocurrió poco antes de las 10 de la noche del pasado martes, sobre la carretera que conduce al ejido Santa María, cuando circulaba en su camioneta tipo Ford año 1994, a la cual tenía adjunta una traila donde posteriormente subía palas, por lo que escuchó un ruido que provenía de la parte trasera del vehículo, así mismo haciendo chispas provocando un corto circuito llevando a la total calcinación de esta.

Se registró que se quemaron más de 100 pacas de sorgo.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Nueva Rosita, acudieron rápidamente al sitio del accidente y auxiliaron al operador de la camioneta, el cual fue identificado como Mario Ayala Guerrero de 54 años de edad.

Mario Ayala afortunadamente no presentó ninguna lesión más que el fuerte susto que se llevó al ver que a demás de que las llamas consumían su vehículo el cual terminó en perdida total, se quemaron más de 100 pacas de sorgo forrajero.

Elementos de Bomberos sofocaron las llamas en la unidad y posteriormente se trasladaron los restos de la camioneta a un lugar mucho más seguro.