Se incendia el basurero municipal

NUEVA ROSITA, COAH.- Ayer se registró un incendio en el basurero municipal, los vecinos del área norte cercanos a dicho lugar señalaron que no soportaban la humareda que invadía los domicilios que no los podían tener cerrados debido a las calcinantes temperaturas.

La humareda del incendio se podía observar desde la entrada de esta localidad por el sector Norte, se desconoce si algún cuerpo de emergencia lo combatió debido a la escasez de agua.

Se presume que el incendio fue provocado por un par de sujetos que estaban completamente identificados, lamentablemente el municipio de San Juan de Sabinas atraviesa por una escasez de agua que se requiere en estos casos.

Los vecinos hicieron un llamado al cuerpo de bomberos para que actúen de inmediato para que lo sofocaran o bien algunos empresarios que presten maquinaria para tapar la basura y evitar que se saliera de control.