Se incendia taller

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un corto circuito en la batería de una cuatrimoto generó un incendio que se propagó a unos porrones de gasolina en un taller mecánico, arrojando solamente pérdidas materiales.

Solo daños materiales arrojó el siniestro.

El director de Protección Civil Municipal, Víctor Guajardo Loo, dio a conocer lo anterior tras dirigir las cuadrillas de rescate al lugar y lograr controlar el fuego.

Señaló que el negocio es propiedad de Juan Antonio Adame con domicilio ubicado en la calle Cruz Maltos, Número 904 del barrio La Piedra donde no resultaron personas lesionadas.

Fueron elementos de bomberos del mineral de Palaú y personal de Protección Civil los que acudieron al lugar a bordo de la unidad 052 logrando sofocar el siniestro que momentos antes reportó la ciudadana Tania Janeth Rueda Ramírez vecina del local incendiado.

Todo hace indicar que un probable corto circuito en una batería ocasionó el conato que arrojó daños de consideración.

Los bomberos de Palaú atendieron el reporte.