Se instala módulo del INE en MM

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Nos encontramos en el municipio de Múzquiz en el gimnasio municipal antiguo para realizar todo tipo de trámites, inscripciones, correcciones, cambios de domicilio, el remplazo de credenciales que tienen un 15 y las del 18 que ya estén muy maltratadas, informó José Luis Castro Guerra responsable del modulo del INE Múzquiz.

Para realizar todo este tipo de trámites mencionados permaneceremos aquí hasta el día primero de diciembre, continuaremos en el mineral de Palaú del 04 al 08, en Barroterán el 11 y 12, en la Florida 13 y 14, en Esperanzas el 15, en Rancherías el 18, y regresamos a Múzquiz del 19 de diciembre hasta el 22 de enero, pero no estaremos dando servicio del 22 de diciembre al 01 de enero.

Continuamos invitando a los jóvenes que vayan a cumplir sus 18 años antes del 01 de julio para que pasen a tramitar su credencial solamente trayendo acta de nacimiento en original, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y una identificación con fotografía vigente, y aprovechamos para avisarles a quien ya tramitaron para que vengan a recoger su credencial.