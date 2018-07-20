Se intoxica con drogas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un joven de la colonia Los Terreros, por meterse drogas en gran cantidad resultó con intoxicación, razón por la cual fue hospitalizado en calidad de detenido por la autoridad competente.

Se intoxica con droga e ingresa al hospital en calidad de detenido.

Hugo César Duarte Torres, de 23 años de edad, vecino de la calle José Flores González de la colonia en mención, es el joven que luego de estar drogándose se empezó a sentir mal al intoxicarse, por lo que vecinos de la calle Ferrocarril con Allende y Lucio Blanco solicitaron del apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios para luego trasladarlo a bordo de la ambulancia a la sala de Urgencias del Hospital General Hugo Martínez Tijerina del mineral de Palaú.

Donde fue recibido por personal médico, quienes le dieron la atención médica requerida para después de quitarle la intoxicación ser dado de alta.

Para ser trasladado posteriormente a la Agencia del Ministerio Público de esta ciudad de Múzquiz, debido a que al momento de auxiliarlo los paramédicos le encontraron varias piedras de diferentes tamaños, denomina la droga de cristal y un arma blanca, motivo por el cual los policías lo trasladaron a las celdas preventivas, donde será investigado por la autoridad competente por el delito de portación de arma blanca y estupefacientes.