Se mata sin dejar recado póstumo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una joven de 22 años, decidió quitarse la vida colgándose de una viga del baño de su casa, sin aparente causa que la haya orillado a tomar esta fatal decisión. La fémina no dejó recado póstumo.

El delegado de la Fiscalía en la región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén dio a conocer que se identificó a la suicida como Yesenia Cervantes de 22 años de edad, quien vivía junto a su esposo en uno de los domicilios de la colonia Los Boques.

Sergio García, de 22 años, quien declaró a las autoridades que se encontraban cenando en familia, cuando su esposa se paró al baño repentinamente y al ver que esta no regresaba, fue a ver qué pasaba y al abrir la puerta del baño, la encontró colgada. De inmediato la descolgó y pidió ayuda a los cuerpos de auxilio entre ellos a los paramédicos de la Cruz Roja quienes llegaron rápidamente al llamado, pero los socorristas la encontraron sin signos vitales por lo que se pidió la presencia de las autoridades ministeriales para que dieran fe del suicidio.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria de la ciudad para practicarle la necropsia de ley y conocer las causas de la muerte de la madre.