Se preparan para el Mundial de Escocia

SABINAS, COAHUILA.-Alumnos de la escuela de karate Do-Omega Sabinas se preparan para participar el próximo año en el Campeonato Estatal en Monclova Coahuila, posteriormente el Nacional en Monterrey, Nuevo León, para finalmente aspirar al Mundial de Escocia en Junio del próximo año informó el Sensei Vicente Velázquez director de la escuela.

Manifestó que el año 2022 ha sido muy bueno para los logros de esta escuela, tenemos campeones estatales y nacionales, así como medalla de oro en el mundial de Karate en Miami Florida y plata en Kata.

Explicó que en la escuela tienen aproximadamente 35 alumnos distribuidos en tres horarios, las instalaciones del dojo están muy amplias y hay mucho espacio.

Importante la disciplina en el dojo. Alumnos en primeros lugares internacionales

Agregó que esperan terminar el año a tambor batiente, con examen de karate el 16 de diciembre y muy agradecidos con Dios, la escuela tiene ya 40 años de enseñanza en esta disciplina.

Externó que ha crecido el gusto por esta disciplina en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay mucha pérdida de valores los padres de familia están tratando de retomar buenas costumbres en sus hijos como, dar las gracias, saludar, hay interés para dejar a un lado el celular.

Igualmente los alumnos se benefician pues cambian, algunos llegan con baja autoestima, no se saben relacionar, el ambiente es bueno, no se permiten groserías en la escuela que se encuentra ubicada en calle Degollado en la colonia Reynera.