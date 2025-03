Se recupera Miguel tras accidente con pirotecnia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Miguel Palao Leos, un joven originario de Múzquiz, expresó haber aprendido una valiosa lección tras sufrir un accidente con pirotecnia en plena Navidad del 2024.

El estallido de una batería de pólvora en su rostro le provocó heridas graves, afectándole especialmente ambos ojos, situación que lo mantuvo en estado delicado.

A través de redes sociales, el padre de familia ha compartido su proceso de recuperación, mostrando un profundo agradecimiento hacia todas las personas que lo han apoyado.

Miles de bendiciones y estoy en deuda y en infinito agradecimiento con cada una de todas las personas que se tomaron la molestia en apoyarme y en rezar por mí", mencionó Palao.

Desde el día del accidente, el joven padre de familia, ha viajado cada diez días a la ciudad de Monterrey, Nuevo León para recibir seguimiento médico en sus ojos.

Palao Leos ha relatado que las heridas en su rostro han requerido puntadas, las cuales ya le fueron retiradas. Sin embargo, el ojo izquierdo sufrió daños que ameritarán el uso de un lente de contacto especial, programado para su colocación el 26 de mayo.

Cabe señalar, a lo largo de su recuperación, ha contado con el apoyo incondicional de su esposa Brize, su madre Rossy (mejor conocida como Doña Meche), y sus hermanas Reyna y Faby, así como de una gran cantidad de familiares y amigos.

A pesar de la difícil situación, Miguel Palao se muestra optimista y decidido a retomar su vida normal "Muy pronto ya que esté bien, ahí andaré trabajando, echándole muchas ganas y seguir con mi vida normal si Dios quiere", expresó.

Reconoció también que su familia ha sido fuerte ante su accidente y que, aunque atravesó momentos de depresión, se siente bendecido por el apoyo recibido.

Finalmente, Palao reflexionó sobre su experiencia, destacando la importancia de la prevención y el cuidado al manejar pirotecnia. "No quise que mi familia me viera como débil, aunque sí entre en depresión porque la verdad, ya daban mis ojos por perdidos, esto no se lo deseo a nadie, simplemente aprendí una buena lección", concluyó.

El testimonio de Miguel Palao Leos, sirve como un recordatorio sobre los riesgos de la pirotecnia y el valor de la solidaridad en tiempos difíciles.