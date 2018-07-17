Se recuperan de volcadura

NUEVA ROSITA COAH.- Un conductor que manejaba en completo estado de ebriedad provocó un aparatoso accidente que puso en riesgo a dos mujeres que viajaban con él, justo en la curva que lleva a la colonia Rovirosa de esta Ciudad.

El dramático accidente pasó alrededor de las 10 de la mañana, cuando tres personas en completo estado de ebriedad viajaban en una camioneta tipo Ford F150 en color blanco, que quedó entre todo el hierbazal, después de que este vehículo se salió del camino para protagonizar una volcadura.

Los jóvenes resultaron con lesiones leves.

El conductor de dicha unidad fue identificado como Jonathan Hernández Montenegro, quien estaba en compañía de su hermana Vanessa Hernández Montenegro y de otra mujer que salió huyendo del lugar.

Jonathan Montenegro declaró que tenían dos noches ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo que en el lugar se encontraron un número considerable de latas de cerveza entre botellas de vino y cajas de cigarros.

Lo sucedido fue a unos cuantos metros de la estación del Heroico Cuerpo de Bomberos, por lo que los rescatistas llegaron rápidamente para auxiliar a estas tres personas que resultaron con lesiones leves.

Los lesionados fueron trasladados a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta Ciudad, para mayor valoración médica.