Se reúne Fiscal del Estado con miembros de Canaco

SABINAS, COAH.- El fiscal general en el estado de Coahuila Gerardo Márquez, se reunió la tarde del jueves con el personal de la Canaco de Sabinas y personal de la Fiscalía General en la Carbonífera a cargo de Ulises Ramírez Guillén.

Esto con la finalidad para evaluar las estrategias de seguridad locales y conocer las inquietudes de los comerciantes de Sabinas, ante una serie de robos acontecida en las últimas semanas por la presencia de farderas en la localidad, la reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Canaco en Sabinas esta tarde.

Dicha reunión fue debido a la seguridad de los locales y las inquietudes de cada uno de los comerciantes de esta ciudad ante una serie de robos que se ha registrado en las últimas semanas.