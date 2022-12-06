Se salva chofer de puro milagro

NUEVA ROSITA, COAH.- Un Automovilista libró la muerte al impactarse contra un trailer, ambas unidades circulaban sobre la carretera Federal 57 tramo Nueva Rosita-Allende a la altura del Arroyo Blanco.

En el accidente automovilístico participaron un tráiler y una camioneta Ford conducida por José Herrera Diaz de 48 años de edad, con domicilio en Frontera, Coahuila.

José resultó con lesiones de consideración que fue necesario la intervención de los paramédicos del cuerpo de bomberos, que optaron por trasladarlo a una clínica de la localidad después de prestarle los primeros auxilios.

La causa del accidente se debió a la falta de precaución de ambos conductores que casi se impactan de frente, sin embargo el lesionado alcanzó a esquivar el tráiler para evitar hechos lamentables.

La unidad del lesionado quedó completamente destrozada de la parte frontal, mientras que el tráiler recibió daños en la parte lateral debido al fuerte impacto.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo sucedido y deslindar responsabilidades entre ambos conductores.