MELCHOR MUZQUIZ, COAH.- Una joven en gestación se salva de morir ahogada en las aguas del rio sabinas, ubicado a diez kilómetros de la cabecera municipal sobre la carretera Muzquiz Boquillas del Carmen.

Poco antes de las 18:00 horas de ayer, elementos de Cruz Roja recibieron una llamada de auxilio, ya que una joven estaba inconsciente y atrapada en las aguas del río.

Rápidamente el cuerpo de socorros se trasladó hasta el punto de riesgo, donde encontraron un grupo de personas quienes auxiliaban a la joven en gestación, misma que no respondía, ya que había tragado demasiada agua al hundirse.

Los paramédicos arribaron al lugar de manera inmediata, donde lograron reanimar a la joven, quien fue identificada por los mismos familiares como Lesly Hill, de 18 años de edad, vecina del estado de Texas, quien estaba de visita en el barrio el Panteón.

La joven fue trasladada hasta un nosocomio de la ciudad donde quedó bajo observación médica, se dijo que Lesly se metió a las aguas del río sabinas a querer refrescarse, pero al parecer tropezó con una piedra, siendo arrastrada por la corriente al punto de perder la conciencia, pero afortunadamente fue auxiliada por sus mismos familiares que la acompañaban.

Joven en gestación se salva de morir ahogada en el río Sabinas.