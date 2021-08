Se salvan de morir calcinados

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- ¡Volvimos a nacer!, fueron las palabras de Guadalupe Yáñez, quien junto con su nieto Yahir N de 7 años de edad, salvaran sus vidas de morir calcinados la madrugada de ayer tras incendiarse dos negocios, uno de ellos donde la adulta mayor tenía también su hogar.

El milagro en la calle Cuauhtémoc, dejó a los vecinos impresionados pues una “Conejita”, mascota del pequeño también sobrevivió cuando todos la creían muerta, el animalito se refugió detrás de una puerta de donde salió cuando los bomberos sofocaron el siniestro; logró sobrevivir respirando por una pequeña grieta.

La tortillería “Lupe” y una “Barber Shop” fueron consumidas por el voraz incendio, ahí, las pérdidas materiales fueron considerables.

Al no poder contener el llanto Doña Lupita dijo: “Pensé que nos íbamos a morir, no supe de donde saqué fuerzas para poner a salvo a mi nieto pues el humo no nos dejaba ver”.

Agregó que tenía entre 5 y 7 años ya con su negocio de venta de tortillas de harina, ahora dice, “Hay que volver a empezar de cero”.

“Recuerdo que cuando corrimos, abrimos la puerta principal del local, que es la única que tenemos aquí, en ese momento toda la lumbre se propagó no pudiendo regresar al interior por mi bolso donde tenía algunos documentos y dinero”, resaltó la mujer.

También lee: Golpeo y abuso sexualmente de su propia madre de 60 años

La cama, el ropero, 4 televisores, el refrigerador, una pequeña alacena y un pequeño comedor, fueron consumidos por el fuego.

Tras estos hechos, durante la mañana de ayer la alcaldesa, Luisa Alejandra del Carmen Santos Cadena, acudió al lugar siniestrado brindando apoyo moral y en especie a las personas afectadas.

Además, invitó a la sociedad en general a solidarizarse con las dos familias, llevándoles prendas de vestir y lo que puedan aportar.

Una de las hijas de Doña Lupita entre lágrimas dijo “Yo creí que ya no volvería a ver a mi madre y, a mi sobrino”.

“Como nunca, estuvimos aquí una noche antes, acompañando a mamá, cenamos con ella y nos despedimos ya tarde, nunca me imaginé que esto estaba por ocurrir”.

“Lo que recuerdo es que corrí y corrí, hasta llegar al incendio, quería meterme a la casa, pero escuché la voz de mi madre diciéndome estoy bien al igual que mi sobrino”, en ese momento me calmé.

“Hoy es una inmensa bendición tener a mi familia con vida, le damos gracias a Dios por este milagro que ocurrió a pesar de las pérdidas materiales”, mencionó la entrevistada.

Por otra parte, la Dirección de Protección Civil, informó que un sobrecalentamiento en el cableado eléctrico de la Barber Shop ocasionó el incendio de ambos locales.