Se solidariza Mónica con los ex mineros

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La candidata de MORENA a diputada local por el 06 Distrito Electoral en Coahuila, Mónica Escalera Mendoza, se solidarizó con los ex mineros de MIMOSA arribando la noche del miércoles a la manifestación, refrendándoles apoyo en lo que sea necesario.

"Sabemos que llevan algunos días en el exterior de Minera del Norte exigiendo sus derechos que han sido violentados ante lo cual estamos apoyándolos, haciendo un llamado a todo el pueblo, pero principalmente a los alcaldes, diputados y candidatos para que apoyen a estas personas", señaló la entrevistada.

"Vamos a hacer la presión social que tengamos que hacer para que a ellos puedan cumplirles sus demandas, convenio que MIMOSA no les ha respetado", externó.

Destacó que son cerca de 400 ex mineros que están desempleados y que firmaron un convenio por recesión laboral, comprometiéndose la empresa a pagarles sus liquidaciones, pero desafortunadamente no les cumplieron, dijo la entrevistada.

Añadió que ya están realizando las acciones correspondientes para apoyarlos, por lo cual emitirá un exhorto ciudadano al Congreso del Estado para que se haga una modificación al presupuesto y se les pueda agregar a los desempleados a un programa emergente a fin de ayudar a todas estas familias.

"La unión hace la fuerza, ante ello, convocó a los políticos a sumarse y ayudar a los mineros y ex mineros que hoy en día no cuentan con alimentación en sus hogares", -no es posible dijo que hagamos caso omiso que no volteemos a ver a estas personas que hoy necesitan de nosotros-.