Se suicida albañil en Muzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En estado de descomposición fue localizado el cuerpo de un hombre de oficio albañil el cual decidió acabar con su vida, colgándose del tubo de una regadera en el baño de su hogar situado en el barrio La Piedra.

Con el nombre de Juan Pablo Peña Moreno de 50 años de edad y domiciliado en calle Félix U. Gómez, Número 705 fue identificado por su padre, el suicida de quien se dijo enfrentaba constantes problemas con su pareja.

Los fétidos olores que emanaban del inmueble alertaron a los vecinos quienes solicitaron la presencia de las autoridades policiacas para que investigarán que ocurría.

Al cabo de algunos minutos de ingresar a la vivienda, fue localizado sin vida el albañil, procediendo elementos de Seguridad Pública Municipal a acordonar el área en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Carbonífera.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria de la localidad para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.