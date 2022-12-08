Se suicidan 3 en solo un día

SALTILLO, COAH.- Tres suicidios consecutivos se registraron este jueves en Saltillo, con lo que nuevamente se incrementa la cifra de personas que se quitan la vida en un mismo día.

El primero de ellos se reportó en La Colonia La Madrid, cuando el hermano de Jesús, de 18 años, lo encontró inconsciente en su domicilio ubicado en la Calle León Felipe.

De acuerdo al testimonio de Mario, el joven tenía apenas días de haberse alejado del consumo de cristal; sin embargo, el comportamiento del hoy occiso comenzó a hacerse extraño, por lo que consideraron que tuvo una recaída, además, había sido despedido recientemente de una zapatería en la que trabajaba como vendedor.

El cuerpo de Jesús se encontraba en la sala de su casa cuando Mario lo encontró, eran alrededor de las 8:30 de la mañana y al dar el reporte a las autoridades, llegaron de inmediato los paramédicos, quienes no pudieron revivirlo luego de que se colgó con un mecate.

Cuatro horas más tarde, Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Coahuila fueron alertados por un suicidio más que ocurrió en la Colonia 15 de Abril, donde un hombre de 32 años identificado como Luis Alfredo se colgó en el patio de su casa tras atar una cuerda a un castillo del lugar.

Fue la esposa quien lo halló al llegar a la vivienda alrededor de las 12:30 del mediodía, comenzó a llamarlo y al no encontrarlo dentro de la casa, salió al patio, en donde Luis Alfredo estaba tirado debido a que el mecate que usó para suicidarse se reventó.

Horas más tarde, el cuerpo del trailero Bernardo de 30 años de edad fue encontrado por su hermana en el baño de su casa ubicada en la Colonia Oscar Flores Tapia; el occiso utilizó el mismo método para quitarse la vida, pues estaba colgado de una cuerda.

Según familiares, “Berna” luchaba contra su adicción a las drogas y estaba dispuesto a buscar ayuda en “Cristo Vive”, pero nunca acudió; trascendió también que este mismo día debería acudir a los juzgados para atender una demanda de pensión alimenticia, por lo que había solicitado acompañamiento a sus allegados, pero ninguno pudo hacerlo.