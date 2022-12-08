SEDENA entregará cartillas clase 2003

Sabinas, Coah.- Con la copia de la credencial de elector y el documento que se les entregó al momento que asistieron a registrarse, los jóvenes de la clase 2003 y remisos que hicieron el trámite, pueden acudir por su cartilla militar liberada en horario de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, sábados y domingos del mes de diciembre, en la planta baja de la Presidencia Municipal de Sabinas donde personal de la SEDENA mantendrá un módulo.

Lo anterior dijo la licenciada Rocío Rocha Reyes, encargada del departamento, quien señaló que la cartilla militar liberada se proporciona a los conscriptos quienes realizaron el trámite de la clase 2003, anticipados y remisos. Invitó a todos ellos para que acudan a recoger este documento tan importante que les es solicitado en diferentes etapas de sus vidas.

En Sabinas, fueron más de 100 jóvenes quienes realizaron la solicitud para la obtención de su cartilla militar y es necesario que valoren la importancia de esta.

En cuanto al trámite, durante todo el año hay personal que se encarga de recibirles la documentación en la Presidencia Municipal en la oficina de Atención Ciudadana de Sabinas para, posteriormente hacer entrega de la cartilla, de manera directa por parte del personal de la SEDENA.

El trámite es gratuito y es el primer paso para que la juventud pueda cumplir con su obligación de realizar el Servicio Militar Nacional. En el caso de los remisos es hasta los 40 años, mayores de esa edad ya no pueden obtener la cartilla, de acuerdo a las disposiciones de la SEDENA.

El llamado es para que los varones acudan y atiendan esta indicación pues la cartilla militar la requieren para cualquier proceso en sus vidas, desde empleo hasta para continuar alguna carrera profesional.