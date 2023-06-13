Seguridad atrae a inversionistas

Ramos Arizpe, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que uno de los mayores atractivos que tiene Coahuila para las decisiones de la industria global, es la seguridad, y que eso seguirá y permanecerá porque es la continuidad de las políticas públicas que han sido exitosas.



Lo anterior lo expresó durante la ceremonia de arranque de expansión de la empresa Hyundai Polytech México, la cual invertirá 13 millones de dólares en su nueva planta y generará 300 empleos. Esta empresa de manufactura está dedicada a la producción de inyección de autopartes.

El arranque de expansión de Hyundai se convierte en el proyecto de inversión 40 que se anuncia, se inaugura o inicia su construcción en la entidad en lo que va de 2023.

Riquelme Solís manifestó que entregará al nuevo Gobierno indicadores que permitirán seguir generando confianza, certidumbre y, sobre todo, la llegada de mayores inversiones a las cinco regiones del estado.

Refrendó su agradecimiento a los directivos de la empresa por su decisión de ampliar operaciones en Ramos Arizpe, y les garantizó y aseguró que no se equivocaron en su elección.

“Haré lo que me corresponde en estos meses que restan de mi gobierno para afianzar todavía más los indicadores que han puesto a Coahuila en el ojo del mundo entero: Competitividad, fuerza laboral extraordinaria, estabilidad en la misma y nivel educativo, que hasta hoy nos ha caracterizado por tener la mano de obra calificada reconocida en el mundo entero”, aseguró.

Miguel Riquelme destacó que empresas de talla mundial han recomendado a los obreros de Coahuila, y que han hablado por la entidad y han reconocido la capacidad que tiene nuestra gente.

“Nuestro compromiso es seguir produciendo la mano de obra que requiere la tendencia mundial”, indicó.

Recordó que su Gobierno finaliza el 30 de noviembre, y que generalmente cuando hay procesos electorales, cuando entra un nuevo Gobierno, se puede generar incertidumbre en algunos estados en relación con cuál será el nuevo compromiso y trabajo en conjunto con las empresas.

En ese sentido, el gobernador Miguel Riquelme señaló que al día siguiente de esa jornada electoral salió a decir que Coahuila seguía igual o mejor que antes, y que la certidumbre se siente en relación con toda empresa que toca Coahuila con la confianza, pero sobre todo con las inversiones como la de hoy: “De nueva cuenta, se da una muestra de la fortaleza económica de nuestra entidad”.

“Para nosotros no solamente es importante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sino que el nearshoring hoy es para Coahuila parte fundamental de todas nuestras acciones de gobierno”, comentó.

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Reiteró que su Administración seguirá trabajando para ser todavía más competitivos, y aseguró que todas las características que han sido atractivas para Coahuila se seguirán manejando con el nuevo Gobernador.

Kwang Shik Kim, Chairman de Hyundai Polytech, agradeció tanto al gobernador Miguel Riquelme como al alcalde José Morales por la gran ayuda brindada a través de sus oficinas.

Recordó que desde su establecimiento en 1975, Hyundai Polytech ha sido una empresa coreana de moldeo por inyección de caucho y plástico de autopartes.

“La construcción de nuestra segunda piedra en Ramos Arizpe será la piedra angular para asegurar la competitividad de la industria de autopartes de América del Norte”, expresó.

En su mensaje, José María Morales Padilla comentó que la expansión de Hyundai Polytech fortalecerá la industria del Clúster Automotriz que cada día se consolida más en la Región Sureste.

“Una vez más la acertada política económica encabezada por el gobernador Miguel Riquelme reditúa en la consolidación de nuevas inversiones para nuestro municipio, y en la creación de más fuentes de trabajo para nuestra gente”, expuso el Alcalde.

Asimismo, Claudio Bres Garza, Secretario de Economía del Estado, destacó que para finales de junio serán 43 las empresas que en 2023 han llegado o crecido en la entidad.

Señaló que el panorama es halagador, al comentar que las cifras del Secretariado de Seguridad mantienen a Coahuila como una de las entidades más seguras del País.

En esta ceremonia de arranque de expansión estuvieron presentes, además, Edna Dávalos Elizondo, diputada local; Nazira Zogbi Castro, Secretaria del Trabajo del Estado; Woo Yong Jeong, Director General Hyundai Polytech; Héctor Medrano, Director Cactus Valley, y Marisela Cárdenas Loera, representante de la CTM en Coahuila.