Señalan a autores de brutal golpiza

NUEVA ROSITA.- El “Robaperros” y el “Betío” son los presuntos responsables de la golpiza y las lesiones que le propinaron con arma blanca a Raúl Carrillo Alcántara, quien se encuentra delicado de salud en el hospital regional.

Al ser entrevistado, el lesionado mencionó que se trató de una confusión por parte del “Betío” y Beto el “Robaperros” que por cierto son padre e hijo, porque buscaban a otra persona y la emprendieron en su contra que nada tenía qué ver en el asunto.

“Iba llegando a mi casa cuando me atacaron con un cuchillo en el estómago y otro me golpeaba con un bate de beisbol, como pude me defendí, pero no podía hacerles nada porque eran dos contra mí solo, cuando quise correr me caí y me fracturé la mandíbula izquierda” relató Raúl Carrillo. El estado de salud del lesionado es delicado pero estable, posiblemente será trasladado al hospital de Saltillo para ser sometido a cirugía de mandíbula. Las autoridades policíacas y el Agente Investigador del Ministerio Público acudieron al hospital regional para tomar la declaración y conocimiento de estos hechos registrados el pasado fin de semana en la colonia Nueva Imagen.