Señalan a SIMAS de deficiente servicio

NUEVA ROSITA, COAH. Las quejas más recurrentes que se presentan en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son las deficiencias que presta Simas Región Carbonífera a los usuarios de las colonias altas de esta localidad.

El servicio que presta Simas no es de la calidad que los afectados esperaban, debido a que el servicio es intermitente, baja presión o bien la total reducción del vital líquido del cual carecen constantemente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicitó a la dirigencia Regional de Simas una explicación sobre el particular, por el cual no se está brindado un servicio correcto para los usuarios de varios sectores de la población.

Eduardo García Chávez, Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que el Gerente General de Simas acudió personalmente con una serie de documentos para poder otorgar una amplia explicación el por qué en algunos sectores existe reducción del servicio.

"Es entendible la falta de agua por la época que estamos pasando por la sequía, se me mostró documentos que no es tanto una verdadera deficiencia sino que es demasiado el servicio que se da al usuario que no se les puede brindar todo el día a las familias que radican en las colonias altas, por tal motivo se les brinda entre tres y cuatro horas diarias".

Dijo el Visitador de los Derechos Humanos que otras de las quejas que se reciben son en contra de servidores públicos como son elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Región Carbonífera.