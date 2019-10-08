Sentencian a 3 años de cárcel a El Canas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía obtuvo del Juez de Control Especializado del Centro de Justicia de la Ciudad de Sabinas Coahuila, sentencia condenatoria contra Cristófer ‘‘A’’ mejor conocido como ‘‘El Canas’’, lo anterior mediante procedimiento abreviado en juicio.

Cristófer ‘‘A’’ mejor conocido como ‘‘El Canas’’ está recluido en el CERESO de Piedras Negras.

Este es el resultado de un procedimiento que se inició por el delito de robo a lugar habitado que el imputado cometió el mes de mayo del 2018 en esta ciudad de Múzquiz en la colonia Infonavit-Reforma

Por los hechos descritos en tiempo y forma el imputado fue vinculado a proceso, ya que el Juez de Control admitió los datos de prueba que proporcionó el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos.

Se tramitó el proceso y como resultado, las partes gestionaron ante el Juez el Procedimiento Abreviado, para hacer más ágil el asunto y decretar por el Juez la sanción.

En la Audiencia de Procedimiento Abreviado que se realizó el día de ayer, el Juez de Control determinó la sentencia de 3 años de prisión en el Cereso de la ciudad de Piedras Negras Coahuila contra Cristofer ‘‘A’’ mejor conocido como ‘‘El Canas’’.