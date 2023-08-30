Septiembre, mes de la discapacidad

NUEVA ROSITA, COAH.- Septiembre está dedicado a la discapacidad, maestros, padres de familia y alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 17 realizaran varias actividades en la comunidad para sensibilizar a la ciudadanía el respeto a personas con capacidades diferentes.

Arely Gonzales Cavazos directora del plantel, expresó que se trata de un mes especial para concientizar y sensibilizar a la gente respecto a la tolerancia y respeto para personas con discapacidad.

Por tal motivo maestros y directivos del CAM 17 desarrollaron un programa de actividades que inician el próximo sábado con una caminata iniciando a las 9.00 horas partiendo del cinema Chapultepec para finalizar en la unidad deportiva Raúl González donde se desarrollará un festival para los niños de este plantel educativo.

Gracias a la inclusión, decenas de niños y jóvenes han incursionado a escuelas del sistema regular, además varios jóvenes egresados del plantel obtuvieron una oportunidad de trabajo en empresas maquiladoras.

Una de las principales faltas de respeto que hacen regularmente las personas es estacionar su vehículo en lugares para discapacitados, además de invadir o usar espacios destinados exclusivamente para personas de usan silla de ruedas o andador.

Dentro de las acciones que se emprenderán en forma coordinada con funcionarios de gobierno para hacer campañas de sensibilización y difundir programas de inclusión en escuelas y diferentes medios de comunicación además de repartir folletos en el exterior de centros comerciales.