Será 100 % revolucionario

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Celebraremos este próximo 20 de Noviembre nuestro tradicional desfile, a partir de las 9 de la mañana se dará inicio con la participación de las escuela e instituciones, informó Ana Rita Rodríguez directora de la Junta Patriótica.

En esta ocasión estarán participando aproximadamente 20 escuelas que son primarias, que por primera vez estarán participando al igual que los telebachilleratos, preparatorias, la Cruz Roja, el Ejército Mexicano y otras instituciones más.

Cada escuela participará como máximo 200 alumnos, quizás sean menos los que estén participando que en otras ocasiones, esto fue un acuerdo previo, allá por el mes de agosto, esto con la finalidad de tener un desfile más fluido, que sea atractivo y que reúna las características, como actividades cívicas y que debe de ser conmemorativo a nuestra revolución mexicana, como son las folclóricas, los bailes revolucionarios y actividades deportivas como debe de ser en este desfile.

Por último indicó que el desfile iniciará en la calle Flores González con Hidalgo, pasarán los contingentes frente a la presidencia municipal para dar vuelta en calle socorro y retomar la calle Presidente Juárez para pasar frente a la iglesia Santa Rosa y el desfogue sería por la calle Colegio Militar.

Invitamos a toda la ciudadanía para que nos acompañe ese día, pero también para que colabore con nosotros para que no deje estacionado su auto en las calles mencionadas, mientras más despejadas tengamos estas calles el evento por supuesto será más lucido.