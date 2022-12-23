“Si acaso tendré, unos buñuelos”

SABINAS, COAHUILA.- María Griselda Vázquez “Doña Gris” ayer había dicho a su nieto que no quería salir por el frío, temperaturas bajo cero, que podría hacerle una sopita caliente, sin embargo insistieron sus nietos en salir para comer en el comedor parroquial de la Iglesia de San Francisco de Asís, sin embargo en el camino a pie desde su colonia se congelaron sus rodillas y cayó, por lo que fue auxiliada por una automovilista y trasladada al comedor.

La vida no ha sido fácil para María Griselda, trabajo durante años en la empresa Cintas de Piedras Negras, hasta que le dio parálisis cerebral y fue pensionada por discapacidad, a diario batalla para dar de comer a sus nietos Rubí Guadalupe y Ariel, que ya se quedaron a vivir con ella, su hijo quedó enfermo de los nervios luego de dejar la droga, ellos viven en colonia Las Vírgenes, calle San Juan 1317, pero a pesar de que su hijo dejo las drogas no le dan trabajo y la policía lo persigue, constantemente comenta.

Así es que ella tiene que barrer la casa de sus vecinos, para darles de comer, dijo con tristeza mi hijo se quiere quitar la vida, porque dice que esta la que lleva ya no es vida, quedó muy dañado y pues apenas sale a la calle y lo persigue la policía.

Los niños se quedaron a vivir conmigo, su mamá, solo salió un día dijo "ahorita vengo” y nunca regresó, apenas hace dos meses volvió, ella le hace a la droga, y ya se volvió a juntar con otro hombre, pero a los niños, yo los rescaté a estos niños no quiero que vuelvan, a lo mismo.

María Griselda dijo que regularmente acude al comedor, pero antes de venir toma café o algo, sin embargo hoy no tenía, se vino así sin nada en el estómago.

¿La navidad? Como cualquier día, si acaso tendré para unos buñuelos y si me regalan unos tamalitos, Rubí, la niña dijo resignada, lo pasamos así no con grandes fiestas solo cenamos y sin regalos, María Griselda dice que sus nietos son su motor, ellos la levantaron y la ayudan mucho.