Siembran cuerpo de desaparecido

AGUJITA, COAHUILA.- El cuerpo de Juan Simón García Reyes de 18 años de edad fue encontrado por un vecino en el panteón Santa María de Guadalupe. Por lo que de inmediato dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

El cuerpo estaba en las instalaciones del camposanto y presentaba hematoma a la altura del parpado izquierdo.

La necropsia reveló que murió por traumatismo craneoencefálico provocado por un golpe en la cabeza y otras lesiones en glúteos, brazo y cadera izquierdos.

Juan Simón tenía su domicilio en calle David Yutani 535 Colonia Jardines en donde vivía con su mamá Oralia García Reyes y cuatro hermanos, quienes dieron a conocer que no sabían del desde las 10 de la noche de ayer, al parecer el occiso se dedicaba a cortar zacate y la familia se mantiene de la venta de paletas.

El hallazgo se realizó cerca de las 10 horas del lunes, por parte de un vecino, quien alertó a las autoridades, al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública Municipal y agentes de la Policía de Investigación Criminal quienes realizaron el acordonamiento del área y posteriormente algunas investigaciones que se prolongaron hasta mediodía, hasta entonces mantuvieron cerrada la circulación de los vehículos.

Juan Simón a la hora que fue encontrado portaba una sudadera negra y tenis gris con rojo, su madre Oralia García identificó el cuerpo de su hijo, muy consternada y nerviosa pidió justicia para su hijo porque argumentó que éste presentaba golpes, pidió a las autoridades realizar las investigaciones.

Al lugar arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y del Ministerio Público, quienes iniciaron las indagaciones y ordenaron el levantamiento del cuerpo del joven de 18 años, para realizar la necropsia y posteriormente para que la familia le dé sepultura, la familia del occiso es muy humilde y comentaron que no contaban con los medios para los funerales.