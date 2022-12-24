Sigue grave niña que nació en casa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los padres de la pequeña que nació en su hogar en días pasados no pierden la fe que su hija se recupere luego de complicarse su salud y permanecer hospitalizada en una incubadora conectada a un respirador.

“Yo le pido a Dios que mi hijita se salve, expresó a LA VOZ María de los Ángeles Gutiérrez Enríquez destacando que su niña se encuentra grave, sin embargo, como madre puede decir que su pequeñita ha tenido mejoría pues ya ingiere alimento.

“Ojalá y se recupere mija, expresó la joven madre de familia argumentando que llevan en el hospital 7 días sin despegarse de ahí pues quieren estar al pendiente del diagnóstico médico”.

María tiene tres hijos más, Alberto Valentín de 7 años, Edgar Alfonso de 4 años y Alison Guadalupe de 2 añitos los cuales en estos momentos están al cuidado de su abuelita Valentina Gutiérrez.

Por su parte Jesús Fidel Morales Delgado padre de la niña externó que cree en Dios por ello espera el milagro de que su hija se recupere.

“Recuerdo que mi esposa fue a casa de su hermana, la observé que caminaba muy lento y al sujetarse de la tela le comenzaron las contracciones, expulsando a la bebé”.

Dijo Jesús que se puso muy nervioso pensaba como actuar pues nunca antes había visto un alumbramiento, siempre señaló –recibía a mis hijos recién nacidos después de ser atendidos por los médicos, pero en esta ocasión no, ante lo cual admiro mencionó, a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pero también por ser madres y traer al mundo a nuestros hijos, expresó el entrevistado.