Sigue pleito entre Guadiana y Mejía

SALTILLO, COAH.- El candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, hizo un llamado este jueves para que los votos sean útiles, además de rechazar unirse al proyecto de Ricardo Mejía Berdeja, aspirante a la Gobernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo.

Cabe señalar que en la "Mañanera" de este mismo día, el Presidente Andrés Manuel López Obrador desconoció a Mejía Berdeja y pidió que no lo utilice para hacer su campaña proselitista.

"Yo no tengo relación con Ricardo Mejía Berdeja, se fue sin decir adiós; no quiero que use mi nombre"; expresó el mandatario federal con respecto al ex Sub Secretario de Seguridad.

Por su parte, Guadiana Tijerina opinó que lo único que busca el abanderado del PT es mantener el registro, además de obtener el recurso que se les asigna a los partidos por medio de las prerrogativas.

"No nos vamos a sumar con gente que traiciona, vienen por las prerrogativas, es solamente lo que les interesa y no el bienestar de los coahuilenses, sólo el dinero al que tienen derecho con los votos", reiteró el candidato de Morena.

Finalmente, Armando Guadiana Tijerina destacó que Alberto Anaya simboliza una dictadura y no tiene valor ético, sobre todo por las declaraciones "tan penosas" que han hecho él y Mejía Berdeja: "No tiene valor moral para hacer declaraciones, vienen por prerrogativas", reiteró.