Sigue servicio de mastografías

Con el objetivo de ampliar la cobertura de detección oportuna de enfermedades, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coahuila continúa con el servicio de mastografías gratuitas para sus derechohabientes durante agosto, a través de los mastógrafos móviles que se ubicarán en las regiones Centro, Laguna, Norte, Carbonífera y Sureste.

Por lo anterior, la coordinadora en Salud Pública, doctora Guillermina Álvarez Santana, llamó a las derechohabientes mayores de 40 años habitantes de las zonas mencionadas a solicitar informes para ser beneficiarias de este servicio.

Una vez aceptadas, las pacientes son programadas en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana donde se instalará el mastógrafo; el día de su cita el proceso inicia con la recepción y el registro de asistencia, para el cual se les solicitan diversos documentos personales.

Posteriormente, las pacientes pasan una por una al interior de la unidad móvil y el personal a cargo les indica los pasos a seguir para la realización del estudio, el cual se lleva a cabo a través de cuatro proyecciones de distintos ángulos de ambas mamas, mismas que se proyectan en una computadora donde se almacenan todos los realizados en conjunto con los datos de cada una.

Al finalizar el proceso, se les indica a las usuarias que sus resultados podrán ser recogidos en el área de Medicina Preventiva de su unidad de adscripción.

Gracias a estos camiones equipados con tecnología de punta para la toma de la mastografía, se logra detectar el cáncer de seno, así como otras enfermedades de la glándula mamaria.

Este mes, dichas unidades se presentarán en las siguientes instalaciones médicas:

En la región Norte, estarán en la UMF No. 79 de Piedras Negras; UMF No. 81 y 87 de Ciudad Acuña; mientras en la región Carbonífera, serán la UMF No. 23 de Sabinas; Hospital General de SubZona (HGSZ) No. 27 de Palaú y UMF No. 25 de Múzquiz.

En lo que respecta a la región Centro, participan el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 así como la UMF No. 84 de Monclova; la UMF No. 10 de San Buenaventura; la UMF No. 85 de Frontera y la UMF No. 8 de Castaños.

También recibirán al mastógrafo móvil durante agosto, los HGZ No. 16 y 18 de Torreón, así como las UMF No. 66 y No. 80; al igual que el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero; UMF No. 83 de Matamoros; UMF No. 61 de Laguna del Rey; los HGSZ No. 6 de Parras y No. 21 de San Pedro; todos de la región Laguna.

Y nuevamente en el Sureste del estado, las UMF No. 3 y 88 de Ramos Arizpe; al igual que el HGZ No. 2, la UMF No. 73, UMF No. 82 y la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89 de Saltillo contarán con el mismo.