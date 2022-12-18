Siguen atrasos en entrega de carbón

SABINAS, COAH.- “Vamos a seguir poniendo el dedo sobre la llaga en el tema del carbón pues sigue siendo una problemática latente en la Región Carbonífera para los productores y transportistas del mineral, expresó el diputado local, Jesús María Montemayor Garza.

Mencionó que va muy lento, muy despacio la cuestión de las entregas tras la firma de los contratos para la venta de carbón a Comisión Federal de Electricidad aunado al precio que se quiere manejar.

Dijo a su vez que no se está respetando a los empresarios que cuentan con una inversión muy importante, muy seguramente con algunos financiamientos atravesados y que están al frente de una mina hecha y armada, otorgándoles 3 o 7 viajes a la semana de mineral.

Desafortunadamente indicó el diputado local, -quienes son más pequeños en el tema de producción, a ellos se les están otorgando más códigos- y desde ahí empezamos mal, pues no se conoce cuál es la situación de la Región Carbonífera.

Por otro lado, añadió, se dan de estos temas, las situaciones que están viviendo al interior de las plantas carboeléctricas, donde señalan que un camión se tarda casi 1 día para descargar el carbón, el precio es muy bajo, las situaciones de seguridad adentro de los centros de población están pésimas, etc.,

“Ante ello todo esto ha hecho que realmente no se detone quizás ni como la propia CFE quisiera para salir adelante”, expresó Montemayor Garza.

Mientras tanto, aseveró “Nosotros hemos hecho exhortos respetuosos ante las autoridades competentes para que realmente el programa en la compra de carbón en esta cuenca, sea un programa de desarrollo económico y social.