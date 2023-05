Siguen buscando a desaparecidos

NUEVA ROSITA, COAH. - Ante los resultados negativos en la desaparición de personas, las familias perdieron el interés en asistir a las reuniones que son convocadas debido a que no existe algún avance en las investigaciones para ubicar a sus seres queridos.

Recientemente las familias fueron convocadas a una reunión con personal de investigación de personas desaparecidas, contándose con la mínima presencia de los interesados debido a que no existen pistas sobre la desaparición de sus seres queridos.

Alejandro Vázquez Maltos, madre de Claudia Erika y María Cristina Vázquez Maltos señaló que el próximo mes de junio sus hijas cumplirán diez años de haber desaparecido y hasta el momento no se sabe nada de sus paraderos.

Desde hace 10 años continúa buscando a sus hijas con el apoyo de los integrantes de los colectivos que buscan a personas desaparecidas y hasta el momento no hay indicios que la lleven a ubicar a sus seres queridos.

"No tiene caso que vayamos a las reuniones no hay novedades sobre la desaparición de mis hijas, al contrario nos obligan a revivir los momentos dolorosos al querer que les relatamos desde la fecha en que desaparecieron, al menos yo ya no quiero sufrir, espero con ansias el regreso de ellas que presiento que será muy pronto" .

Agregó que sus nietos hijos de las madres desaparecidas aún preguntan por sus madres a pesar de que desaparecieron cuando estaban pequeños, el mayor ya cursa su instrucción secundaria, con orgullo Vázquez Maltos dijo que estudia y trabaja para solventar los gastos que se le presentan en el plantel educativo.