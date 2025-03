Siguen mujeres en pie de lucha

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, en el Pueblo Mágico de Múzquiz se llevó a cabo una marcha pacífica encabezada por un número considerable de féminas.

Niñas, jóvenes, amas de casa y quienes desempeñan una función dentro de la función pública, se sumaron a la caminata que inició durante la mañana sobre la calle Presidente Juárez esquina con Ignacio Elizondo hasta llegar a la plaza Hidalgo del Centro Histórico de Múzquiz.

Portando cartulinas con lemas como "Luchar hoy para no morir mañana", "Marcho hoy con mis primas para no marchar mañana por ellas", "Que cada día sea una oportunidad para celebrar tu grandeza como mujer", "Eres libre así que vuela", "Soy una mujer fuerte porque una me crió", las mujeres de Múzquiz se sumaron a la conmemoración en el Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de Marzo.

De igual forma, recordaron a todas aquellas féminas que han muerto en hechos violentos, elevando una oración al cielo por su descanso eterno expresando además consuelo hacia las familias de las víctimas.

Cabe señalar, en el Día Internacional de la Mujer, antes denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre.